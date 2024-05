Kus küll puhata ja pesta? Mullu veokijuhtidele ehitatud oluline Väo liiklussõlme parklateenus on endiselt poolik

Delfi Ärilehega ühendust võtnud veokijuht peab Väo liiklussõlme parklat igapäevatöös oluliseks, see on üks väheseid kohti, kus peatuda. Teda ei tee aga kuigi rõõmsaks asjaolu, et tänaseni ei kontrolli keegi territooriumile sisenemist, töökorras on vaid üks WC ja pesemisvõimalusi pole. Ka talvel haagiste katuselt lume lükkamiseks mõeldud platvormi alt ei eemaldatud lund ja seega oli võimatu platvormi kasutada. Samas on seal kõrval laste mänguväljak valmis ehitatud.