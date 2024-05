Miljonineiu, Jaak Roosaare ja Tõnu Pekk: kuidas jõuda pensionisammastega miljonini?

Investor ja õpetaja Miljonineiu on aidanud sadadel noortel teha esimesi samme raha kogumisel ja investeerimisel. Tuleva fondijuht Tõnu Pekk ja Tuleva nõukogu liige Jaak Roosaare vastavad Miljonineiu küsimustele pensionisammaste teemal. Artikli lõpust leiad täispikkuses vestluse ka videosalvestusena

Miljonineiu: Oletame, et olen tööturule suunduv noor ega tea pensionist mitte midagi, kuid olen kuulnud, et teise ja kolmandasse sambasse tuleks raha koguda. Mida teine ja kolmas pensionisammas endast kujutavad?

Tõnu Pekk: Alustaksin sellest, et ilmselt paljudele ei ole pensionisambad kõige põnevam teema, mida uurida. Meilt Jaaguga on ka seda korduvalt küsitud, kui me Tuleva kaheksa aastat tagasi asutasime: mis värk see on, et tuhanded ärksad inimesed tulid kokku et asutada Tuleva ühistu ja hakata tegelema maailma kõige igavama asjaga: pensioniga?!

Sellepärast, et kui teine ja kolmas sammas tõesti hästi tööle panna, on need väga kavalad tööriistad investeerimiseks.

Ehk siis esimene asi, mida teisest ja kolmandast sambast teada: neil on vähe pistmist pensioniga, aga väga palju pistmist hoopis investeerimisega ehk kuidas investeerida nii, et võimalikult väikese pingutusega koguda endale miljon eurot.

Võtame näiteks Laura, kes on 25-aastane. Ta käib tööl ja teenib täna 1900 eurot kuus brutopalka. Laura portfell on lihtne. Esiteks, Laura palgast läheb 6% automaatselt teise sambasse. Oma 67. sünnipäevaks kogub Laura niiviisi umbes 300 000 eurot. Teiseks, Laura kasutab ära kogu kolmanda samba maksusoodustuse ja paneb kolmanda samba fondi iga kuu 15% oma brutopalgast. Sellega kogub ta veel 700 000 eurot juurde. Ja ongi miljon koos, ilma et ta oleks pidanud igapäevaselt investeerimise peale aega kulutama1. Kui sinu palk on poole väiksem või vanuse poolest aega poole vähem, on realistlik koguda umbes pool miljonit. Kui palk aga suurem, saad koguda rohkem.

Miljonineiu: Kust ma tean, mis fondi ma raha kogun?