Elektriauto kindlustamine on jätkuvalt kallis, kuid on lootust, et see muutub peagi odavamaks

Oliiniku sõnul on elektriautod tavaliselt ka keskmise sisepõlemismootoriga autoga võrreldes rohkem tehnoloogiat täis ja varustatud erinevate anduritega - ka see tõstab sageli remondi hinda. „Samas on ka sisepõlemismootoriga autod tehnoloogiliste lahenduste osas elektriautodele järgi jõudmas, seega väga suurt vahet enam ei ole ning tehnoloogia areng vähendab seda erisust tõenäoliselt lähiaastatel veelgi. Võib öelda, et seni kuni autoaku pole kahjustatud, siis väga suurt vahet remondi hinnas enam ei ole,“ ütles BTA sõidukikindlustuse tootejuht.

Tee peale jäämise risk on elektriautoga samuti suurem. „Esiteks ei ole elektrilaadijate infrastruktuur veel nii hästi arenenud ja kuna laadimise protsess on pikem kui tavalise auto tankimine, siis laadijateni jõudmine ei tähenda alati seda, et seal kohe võimalus laadida oleks. Seega on oluline, et kindlustus sisaldaks ka autoabi teenust, mis annab südamerahu, et teele jäädes saab sõiduk lähima laadijani transporditud,“ rääkis Oliinik ning selgitas, et tingimustes tuleks tähelepanu pöörata sellele, mitu korda kindlustusperioodi jooksul autoabiteenust kasutada saab. „Kui laadija on soetatud ka enda koju, siis tasuks ka see ühes sõidukikindlustusega kaitsta,“ lisas ta.