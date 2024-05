ÄRILEHE ARHIIVIST | Jõukas mees juba enne presidendiametit. Soome presidenti ootas ees palgakärbe

Lisaks turvameestele tuleb turvalisuse tagamiseks vajalik varustus politseilt. Ametiresidentuur on varustatud turvasüsteemide ja valvekaameratega. Muuhulgas uuendatakse lähiaastatel turvasüsteeme Mäntyniemi renoveerimise käigus. Lisaks ametiresidentuurile on presidendil ka esindusresidents, presidendipalee ja suveresidents Kultaranta.

Lisaks ametiresidentidele on uuel presidendil juurdepääs soomustatud Mercedesele. Vabariigi Presidendi kantselei on teatanud, et sõidukite väljavahetamisel eelistatakse taastuvenergiat. Teisisõnu võidakse presidendi ametiauto, mis on olnud kasutusel 12 aastat, lähiaastatel asendada näiteks elektriautoga.