Bolt Drive’i sõidu lõpetamisele Tallinna kesklinnas hakkab kehtima uus reegel

Nimelt, kui lõpetad sõidu Tallinna kesklinna teatud eraparkimisaladel või peatud seal üle 10 minuti, pead maksma lisatasu. Tasulised alad tunneb ära Bolti rakenduses oleva kaardi abil, kus alad on vastavalt märgistatud.

Ettevõte rõhutab, et Bolt Drive’i kasutajad kontrolliksid kindlasti enne autost lahkumist kaarti ja kui vaja, siis pargiksid auto lisatasu vältimiseks ümber.

Bolt Drive on autorenditeenus, mis on Eestis olnud alates 2021. aastast. Selle kasutamiseks on vajalik Bolti rakendus ning lisaks peab tegema pilti oma juhiloast, et saaks teenust kasutama hakata.

Bolt Drive’i juht Henriko Aer kommenteerib, et Bolt Drive’i teenus on muutunud kesklinna piirkonnas väga populaarseks, sest see on mugav alternatiiv eraautole. „Samas on kesklinnas keskmisest kõrgemad parkimistasud. Soovime pakkuda klientidele võimalikult laialdast ja mugavat parkimisvõimalust kogu linnas,“ ütleb Aer.

Ta lisab, et Bolt Drive’il on juba varasemalt olnud 2 eurot lisatasu linnatänavatel parkimise eest. „Nüüd lisandus 10 eraparklat kesklinna piirkonnas, kus parkimine või üle 10 minuti peatumine maksab 1.5 eurot. Jätkuvalt on olemas soodsamad alternatiivid. Kesklinnas on ligi 15 tasuta parklat, mis on äpis selgelt märgitud,“ selgitab ta.

Muudatus tähendab, et autorendi hinnakiri jääb samaks kõigile klientidele ning igal kliendil on võimalik valida, kas ta soovib lõpetada sõidu tasulises või tasuta parklas.

Lisandunud tasulised parklad asuvad aadressidel:

Kaarli pst 2, Mere pst 10, Pärnu mnt 238, Peetri 9, Ahtri 3, Hobujaama 12, Ahtri 8, Tartu mnt 15, Maakri 34, Liivalaia 33A.