TalTechi tudeng Karlis: tahaksin luua oma mängude tootmise firma

Kõik sai alguse siis, kui Karlis oli veel 4.–5. klassis ja talle meeldis väga arvutimäng „RuneScape“. Ühel hetkel õnnestus tal mängu koodi koopiale ligi pääseda. Java kood oli tal ees nagu suur ja arusaamatu mägi, aga ta hakkas ennast sellest läbi närima. Kui õnnestus paar rida koodi omalt poolt lisada, hakkasid tegevused mängus natuke muutuma ja sealt edasi oli Karlisel plaan paigas – ka temast pidi saama programmeerija.

Tollal õppis ta Hiiumaal Käina koolis. Pärast põhikooli läks ta nelja klassikaaslasega edasi õppima Nõo Reaalgümnaasiumi, sealt edasi aastaks kaitseväkke ja seejärel tuligi TalTechi. Ent miks just siia? „Tahtsin uut linna näha. Tallinnas on natuke rohkem võimalusi, siin on väga palju asju, mida teha. Ja paljud tuttavad on ka Tallinna koondunud,“ selgitab noormees.

IT-süsteemide arendus tähendab esmajoones tarkvaraga tegelemist, riistvaraga Karlis palju kokku ei puutu. Talle meeldib, et õpingutel saab väga palju käed külge panna, ülesanded on nuputamise peale, mitte juhendi järgi tegemine. Koolitusi teevad oma ala spetsialistid, näiteks käisid Microsofti inimesed rääkimas nende pilveteenustest, millest Karlis varem mitte midagi ei teadnud.

IT-tudengid kipuvad väga varakult tööle. Ka Karlis nendib, et juba tõmbab tööd tegema, aga natuke võiks veel oodata. „Tahaks ikka üliõpilane ka olla. Elu on vahva, üritusi on palju, kogu aeg toimub midagi. Tööl teeksin üheksast viieni sama asja, praegu saan erinevaid asju teha,“ arvab Karlis. Seda, kas kunagi võiks minna ka magistrantuuri, Karlis veel öelda ei oska. Ta sõnab, et hoiab hinded piisavalt kõrgel, et tal oleks võimalik magistrantuuri minna. Samas IT-tööturul tema sõnul magistrikraadi üldiselt vaja pole, kogemust hinnatakse rohkem.