Õhus on tunda doktoritulevikku

Lukk ise avas oma ukse maailma siis, kui asus kahekümne aasta eest õppima biokeemia doktoriprogrammis Illinoisi ülikoolis Ameerika Ühendriikides. Nii-öelda kursusekaaslasi oli tal Hiinast, Indiast, Lõuna-Koreast, Liibanonist, Iisraelist, Sierra Leonest, Ecuadorist. „Välismaalased moodustasid kursusest umbes poole, ülejäänud olid ameeriklased,“ meenutab Lukk. Tähtis on aga see, et toona sündinud sõprussuhted kestavad tänaseni, teisalt on omaaegsetel doktorantidel nüüd teadusalased kontaktid paljudes maailma ülikoolides.

Maailmapilt avardub

Doktorantuur on sõltumata ülikoolist kõikjal maailmas sarnane ehk väga-väga rahvusvaheline. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis on umbes pool doktorantidest välismaist päritolu. See tähendab, et oma koduülikoolis avardub hõlpsalt ka eestlasest doktorandi maailmapilt. Laborites-uurimisrühmades töötavad ju lähestikku või isegi kõrvuti väga erinevatest kultuuriruumidest pärit inimesed. Omavahel jagatakse muu hulgas noppeid ka sellest, kuidas käivad asjad igaühe koduühiskonnas-riigis – need on päris inimeste päris kogemused. „Tihti peame koos ka sünnipäevi, kus lauale tuuakse just sellele rahvale omased toidud,“ kõneleb Lukk. „Niisugusest pinnalt sündinud sõprussuhted jäävad meid saatma kogu eluks.“