Selver alustas ettevalmistust Kohilas supermarketi rajamiseks

„Kohila on kiirelt arenev vald ja kõrgelt hinnatud elupaik, mistõttu näeme piirkonnas ja selle ümbruses tugevat perspektiivi. Sõlmisime vallaga kokkuleppe, mille kohaselt teeme koostöös Selveriga ettevalmistusi kaubandushoone arendamiseks,“ ütles TKM Kinnisvara juhatuse liige Peeter Kütt, lisades, et täna on projekt siiski väga varajases faasis.

Selveri juhi Kristi Lombi sõnul on jaeketi tugevuseks head kaupluste asukohad. „Tegeleme igapäevaselt sellega, et pakkuda Selveri kvaliteeti ja rikkalikku kodumaist kaubavalikut veelgi laiemale Eesti elanikkonnale. Uute kaupluste avamisele eelneb pikk ja põhjalik analüüs ning seejuures arvestame piirkonna elanike arvu, taristut ja ligipääsetavust asukohale. Kohila vallas oleme just sellise perspektiivse arendusala leidnud. Soovime tulevikus avada piirkonna inimestele päris oma kodupoe – Kohila Selveri,“ selgitas Kristi Lomp.

„Meie kogemus e-Selveris näitab, et Kohila inimesed hindavad kõrgelt Selveri kodumaist kaubavalikut, sh värsket ja laia valikut Selveri kala- ja lihameistritelt ning pagaritelt. Kohila vallas on meil palju kliente ja see annab kindluse planeerida piirkonda ka füüsiline kauplus. Meil on väga hea meel, et Kohila valda oodatakse Selveri kauplust,“ lisas Selveri juht.

„Kohila valla põhjavärava sissesõidu teedevõrgustik muutub oluliselt lähimate aastatega, mis omakorda loob suurepärased eeldused Kohila valla Ülejõe piirkonna arenguks. Looduskaunis elukeskkond, head ühendused ja kvaliteetsed teenused on tähtsad Kohila valla elanike jaoks. Olen tänulik TKM Kinnisvara AS-ile, kelle tuleviku vaade Kohila valla osas on positiivne ja selle kinnituseks kavandatakse investeering supermarketi rajamiseks,“ ütles Kohila vallavanem Allar Haljasorg.

Tänane kokkulepe hõlmab koostöös Kohila vallaga kauplusehoone rajamise võimaluste välja selgitamist. Projekt on seega praegu algusjärgus ning kõik täpsemad asjaolud selguvad pärast piirkonna teedevõrgu, planeeringute ja arenduskavade kinnitamist. Kaubandushoone rajamine eeldab mitmete eeltingimuste täitmist.