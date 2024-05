Spotifyga konkureerival Fairmusil on maksuvõlg. Ahvena sõnul läheb firmal aga hästi: „Purjetame isuga edasi“

Fairmus on Eesti oma voogedastusplatvorm, mis sündis vajadusest aidata muusikutel toime tulla väljaspool kontsertide tipphooaega. Kaks aastat tagasi sõnas Ahven Ärilehele , et üle 40% kohalikust muusikast pole mitte kusagil kuulatav, sest muusikutel ei tasu oma muusikat lihtsalt üles panna. Fairmus lõigi selle tarbeks uue standardi, makstes muusikutele iga Fairmusis mängitud loo eest rohkem, kui teistel voogedastusplatvormidel. Nii saavad tasu üksnes need muusikud, kelle lugusid tarbija kuulab.

Sellegipoolest on ettevõttel tekkinud 18 405-eurone maksuvõlg, millest ajatatud on 16 229 eurot. Asutaja möönis väljaandele Geenius, et riigile ollakse tõesti võlgu, kuid see olevat seotud investeeringutega uute teenuste loomisse. Uusi teenuseid arendatakse aga selleks, et saada jalg ukse vahele ka suurte tegijate seas. „Maksuvõlg on ajatatud ning purjetame isuga edasi,“ lubas Ahven.