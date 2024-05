Rootsi riskiinvestor: Euroopa peaks õppima Apple’ist ja võtma omaks talentide immigratsiooni

Selleks et sabassörkimine tipneks millalgi järelejõudmisega, on aga vaja mõtteviisi muuta. Seda tõid esile Rootsi riskikapitalifirma Creandum asutaja Staffan Helgesson ja Eesti idufirmavaldkonna edendaja Sten Tamkivi tehnoloogiakonverentsil Latitude59.

Seega peab Euroopa omaks võtma mentaliteedi, et niipea kui äril on jalad all, ei tohi ennast ameeriklastele maha müüa, vaid tuleb iseseisvalt kauem kasvada. Muidu riisuvadki koore lõppkokkuvõttes nemad, mitte Euroopa. Ajalooliselt on aga riskiinvesteeringud olnud Euroopas justkui tabuteema.