FOTOD | Idusektor kogunes tehnoloogiakonverentsile Latitude59

President Karis rõhutas avamisel iduettevõtjate rolli teadusavastuste praktikasse jõudmisel. „Milliseid regulatsioone peaksime muutma tehisintellektil põhinevate lahenduste kasutuselevõtuks on üks küsimusi, millele ühiselt Tallinnas mõelda võiksime. Euroopa majandus sõltub täna paljus just sellest, kui kiiresti suudame teadust pärisellu integreerida,“ märkis Karis.

Tänavuse konverentsi põhiteemad on Connection ja Responsibility ehk ühendus ja vastutus. “Kõneleme idusektori mõjust ja selle ulatusest. Tehnoloogiasektoril on maailma käekäigus oluline roll - nii Eesti kui muu maailma idud annavad täna olulise panuse muuhulgas kaitsesektori innovatsiooni. Me ise saame võtta vastutust selle eest, millised tehnoloogiad meid tulevikus mõjutavad ning milliseks kujuneb maailm lähitulevikus. Latitude59 roll on tuua need vestlused startup kogukonna mõtetesse,“ sõnas Latitude59 juht Liisi Org.