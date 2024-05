Coop avas nädala jooksul kolm kauplust

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul on Coop sel aastal ehitamas seitset uut kauplusehoonet ning rekonstrueerimas 13 Coopi kauplust. „Eelmisel nädalal avasime Aegviidu kaupluse, eile avasime uue kaupluse Kõpus ja nüüd on ka Nasvas põhjalikult uuendatud pood. Coopi eesmärk on parandada kodumaise kauba pakkumist igas Eestimaa paigas,“ lisas Rohtla.