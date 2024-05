KC Energy rajab Eestisse 35 miljonit eurot maksva päikesepargi

EBRD Balti riikide juhi Tomas Kairyse sõnul on panga eesmärk toetada Eesti energiamajanduse ümberkorraldamist. „Eesti on ajalooliselt tuginenud elektritootmisel põlevkivile, nüüd on toimunud märkimisväärne muutus ning võetud konkreetne ja ambitsioonikas siht 100-protsendilisele taastuvenergiale üleminekule. EBRD investeerib aktiivselt taastuvenergiasse Balti regioonis ning KC Energy loodav Eesti üks suurim päikesepark saab olema oluline samm selles,“ ütles lepingu allkirjastamisel Tomas Kairys.