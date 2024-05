Elektriautosid soosivad enim Lõuna-Eesti inimesed

„Üldine pilt näitab, et ligi pool Eesti elanikke on elektriautoga kokku puutunud ühel või teisel moel ning kolmandik sooviks seda kogemust saada, maakonniti näeme aga üsna huvitavaid erinevusi ehk inimeste kogemused ja huvi ei ole ühtlased, kuid kindel on see, et elektriauto ei ole ainult Tallinna või Harjumaa teema,“ kommenteeris Veho AS juht Keijo Kaasik.