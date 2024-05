Ukraina ülesehitamine: kuidas ajada äri kriisipiirkonnas?

Kiievis asuva Eesti saatkonna majandusnõunik Ando Rehemaa räägibki, mis seisus on Ukraina majandus, kuidas sinna investeerida ja mis on praegused riskid.

Kuidas rahastatakse praegu äritegevusi riskipiirkondades, hetkel siis näiteks Ukrainas?

Alustame sellest, et kuidas riskipiirkonda defineerida? Ukraina ida-, kesk- ja lääneosad on väga erinevas seisus. Kas loeme riskipiirkonnaks ainult Ida-Ukraina? Ida- ja osaliselt ka Kesk-Ukrainas keskendutakse taastamisele, elu- ja äritingimuste säilitamisele. Läänes ja riigi keskosas tegeletakse aga äri arendamisega.

Ettevõtluse toetamise vallas on ellu kutsutud erinevad programmid nii Ukraina valitsusel, kohalikel regioonidel kui ka kõigil doonoritel (doonorriigid, rahvusvahelised finantsasutused, eradoonorid jne). Kõigist neist ei ole ammendavat ülevaadet aga ilmselt kellelgi. Ukraina valitsus on välja töötanud ka äririski kindlustusmehhanismid, aga need on esialgu suunatud Musta mere logistikakoridoride toetamiseks ja seal opereerivatele laevafirmadele elementaarse kindlustuskatte pakkumiseks.

Üldine põhimõte on, et toetatakse Ukraina ettevõtlust ja kojalikke ettevõtteid. Ukraina poolel üldjuhul keegi välisettevõttele turule sisenemise eest raha pakkuma ei hakka, kui ei ole just tegemist kohaliku ettevõtte partneriga. Mõnedel välisriikidel on programmid enda ettevõtete toetamiseks sisenedes Ukraina turule, aga need on suunatud ainult enda riigi ettevõtetele: sakslased pakuvad näiteks oma ettevõtetele investeerimisgarantiisid, taanlased toetavad oma ettevõtteid Ukraina riikliku EIFO fondi kaudu. Eesti valitsus suurendas 2023. aastal EISA/KredExi laenukäenduse mahtu saja miljoni euro võrra ja 2024. aastaks suurendati ka ekspordilaenude mahtu samas suurusjärgus.

Mis tingimusi pangad nõuavad, kas on olemas suurema riskitaluvusega finantsasutusi?