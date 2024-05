Priit Humal: eurotoetused ei kata Rail Balticu hüppelist kallinemist

Rail Balticu ühisettevõte tellis raudteeprojekti uue ehitushinna kohta kaks analüüsi. Boston Consulting Group, kes koostab ka uut tasusuvanalüüsi, prognoosis hinnaks 20,7–30,7 miljardit eurot ning CPCS25,9–39,7 miljardit eurot. Ametlik projekti ehitushind kodulehel on siiani 5,8 miljardit eurot.

Kallimast ehitushinnast teavitas ühisettevõte Kliimaministeeriumi juba möödunud suvel. Arvukatel koosolekutel on püütud kallinemise probleemi lahendada nii projekti jagamisega etappideks kui ka kiiruse vähendamisega lõiguti kiirusele 160 km/h.

„Rail Balticu Eesti osa oli esialgsete prognooside kohaselt aastal 2007 ca 491 miljonit eurot, praegu räägitakse 3 miljardi euro suurusest investeeringust ja eelmisel suvel näitas Rail Balticu ühisettevõtte analüüs, et Eesti osa võib olla ca 5 miljardit eurot. Seejuures avaldub kallinemine Eestis valitud hankestrateegia puhul projekti hilisemas faasis, sest hanked on jaotatud osadeks. See lubab keerulise majandusseisu tunnistamist küll edasi lükata, ent ei muuda fakte ega lahenda probleemi,“ tunnistab kodanikuliikumise Avalikult Rail Baltic juhatuse liige Priit Humal.