Keskkonnaamet kirjutas Eesti Energia õlitehase rajamise loasse eksliku punkti

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Green ei nõustunud keskkonnaameti nõudega ning pöördus advokaadibüroo poole. Selguski, et keskkonnaameti nõue pole põhjendatud. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius tunnistas samuti, et eelnõusse märgiti 2030. aasta ekslikult.

Kosenkranius selgitas, et keskkonnamõju hindamise aruande kohaselt tuleb CO 2 püüdma hakata 2030. aasta asemel alates 2035. aastast. „Kuna eelnõu sisaldas mitut eri tähtajaga nõuet, jäi see viga märkamata,“ põhjendas ta ning lisas, et 11. aprillil peetud avalikul istungil räägiti eksimusest ka mitmele osalisele.