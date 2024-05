Tööalasest rikkumisest teavitajad on edaspidi paremini kaitstud. Eestit ootab siiski rahatrahv

Valeteavitus saab olema karistatav

Eesti ettevõtete ja teistegi riikide kogemus näitab, et turvaliste organisatsioonisiseste teavituskanalite loomise järel eelistavad töötajad rikkumise kahtlusest teavitada tööandjat ennast. Nii on see ennekõike seetõttu, et turvalise teavituskanali olemasolul ei pea töötaja kartma võimalikku survestamist või mistahes muud ebaõiglast kohtlemist. Nõnda saab tööandja võimalikust rikkumisest ise esimesena teada ja asuda seda kõrvaldama, et võimalikku kahju minimeerida või lausa ära hoida.