Kliimaministeerium võttis vastu elektri- ja gaasituru reformid, mis aitavad kaitsta tarbijaid

„Laienevad ka elektrilepingute sõlmimise võimalused – edaspidi saab selle sõlmida mitme müüjaga või erinevate pakettidega, jagades oma liitumispunkti mitme mõõtepunkti vahel. See tähendab, et tarbija saab soojuspumba jaoks valida näiteks fikseeritud hinnaga paketi ja elektrilise veeboileri jaoks börsihinnaga paketi. See võimaldab tarbijal maandada talvel kodu kütmise hinnariski, samas võimaldab ajatada elektrilise veeboileri tarbimist soodsamale ajale ja kuludelt kokku hoida,“ selgitas kliimaminister Kristen Michal. „Need on olulised muudatused, mis loovad uued ettevõtlusvõimalused ja suurendavad konkurentsi elektriturul,“ selgitas Michal.