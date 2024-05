Markus Villig: Eesti kaitsetööstust ümbritsev põnevus on suurim, mida ma viimase kümne aasta jooksul näinud olen

Kui ärilt-ärile mõeldud tarkvaralahendusega on Euroopas võimalik pöörduda ligi 500 fondi poole, siis kaitsetööstuses rakette tootval ettevõttel on vaid üksikud fondid, kes seda kaaluksid. Isegi kui rahastus on saadud, võib esimese hanke saamine võtta Villigu aega 5-7 aastat ning tegu on äärmiselt keerulise protsessiga. Lisaks oli kaitsetööstuses töötamine Villigu sõnul mitmes riigis ka tabu, sest arvati, et see on ehk ebaeetiline.