Autoekspert hoiatab: leotusvahend võib kuumaga autovärvi ära rikkuda

Topauto teenindusjuhi Dan Mustjatse sõnul teevad algajad autopesijad tihti selle vea, et ajavad auto pesemiseks päikese kätte või tulevad pikemalt sõidult ning asuvad siis viivitamatult autot pesema.

Kuigi poodidest on hõlpsasti saada ka leotusainet, on tegemist kemikaaliga, millega tuleb oskuslikult ümber käia. „Oleme sel kevadel näinud hoolduses mitmeid sõidukeid, mille värvikiht on saanud oskamatu leotusaine kasutamise tõttu kahjustada. Leotusainet ei tohi kunagi kuumale autokerele kanda, sest kuumuse mõjul tungib see värvini ning muudab autokere lapiliseks ja inetuks,“ hoiatas Mustjatse.

Kes soovib autot leotusainega pesta, peaks seda tegema varjus, ootama, kuni auto on maha jahtunud või jahutama autot enne pesemist külma veega. Ka üleüldiselt soovitab Mustjatse autot pesta varjus, sest päike ja tuul kuivatavad kiiresti ning nii võib juhtuda, et enne kui šampooni on igale poole kantud, on üks autokülg juba ära kuivanud.

Auto tuleks katta püsivahaga

„Ise autot pesta on väga okei, aga mina soovitan aeg-ajalt seda ka professionaalsesse pesulasse viia, kus kasutatakse professionaalseid vahendeid ning pööratakse tähelepanu ka nendele kohtadele, mis endal kipuvad kahe silma vahele jääma, näiteks katus või rattakoopad,“ kommenteeris Mustjatse.

Lisaks soovitab Mustjatse algavaks hooajaks auto katta püsivahaga, sest nii on masinat hiljem lihtsam pesta ning vaha võib anda olulise ajapuhvri enne seda, kui putukalaibad või lindude väljaheited värvkatet kahjustama hakkavad. Vastaselt korral tuleb auto värvkatte korda tegemiseks hakata sõidukit poleerima. „Mida varem autot pesta, seda parem, sest kui putukas kokkupõrkel katki läheb, satub tema happeline sisu värvile ning asub seal kohe kurja tegema,“ selgitas Mustjatse.

„Ka esiklaasi tuleks suvel alati pärast pikemat sõitu koheselt pesta, muidu kuivavad putukad klaasi külge ning lõhuvad hiljem auto klaasipuhasteid.“