Rootsi mudasel kinnisvaraturul paistab esimesi valguskiiri

Rootsi statistikaameti reedel avaldatud andmetel alustati Rootsis esimeses kvartalis 7731 uue elupinna ehitust, mis on 4,55% vähem kui mullu, mil vastav näitaja oli 8100. Kuigi tegu on jätkuvalt langusega, on see siiski kõige väiksem aastapõhine langus viimase 24 kuu jooksul.

Viimastel kuudel on elamute hinnad Rootsis ka tõusma hakanud ning üha suurem hulk rootslasi eeldab, et kinnisvarahinnad jätkavad aeglast taastumist. Elamuehitusele ja kinnisvaraturule pakub leevendust Rootsi keskpanga hiljutine intressimäärade langetus ning ootus, et intressid peaksid aasta teisel poolel veelgi kukkuma.

Positiivsed signaalid kinnisvaraturult on Rootsi majanduses vägagi oodatud, sest neljal järjestikusel kvartalil kahanenud Skandinaavia suurimat majandust pidurdab eelkõige just kiratsev ehitussektor.

SEB ökonomisti Marcus Wideni sõnul ei tasu kiiret taastumist aga siiski loota. „Kuigi viimased andmed näitavad, et ehitustegevus on oma põhja tõenäoliselt saavutanud, on raske kummutada arvamust, et madalseis elamuehituses kestab tõenäoliselt veel järgmised paar aastat,“ ütles Widen täna, tuues välja ka murekoha. „Ehitusettevõtjad hoiatavad, et paljud töötajad on sektorist lahkumas. Kui olukord varsti ei parane, võib kvalifitseeritud tööjõu säilitamine osutuda keeruliseks,“ tõdes Widen.

Rootsi riiklik elamumajandusamet Boverke teatas selle kuu alguses, et prognoosib tänavu 27 000 uue kodu ehitusse jõudmist. Varasemalt oli Bokverke ennustanud, et tänavu alustatakse vaid 19 500 uue elupinna ehitust. Parematest aegadest jäädakse aga endiselt veel väga kaugele: näiteks 2021. aastal läks Rootsis ehitusse 71 000 uut kodu.