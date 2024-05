Pankrottide arv viimaste aastate kõrgeim. Vaata, millistel tegevusaladel ettevõtted pankrotistuvad

Ettevõtete maksevõimet analüüsiva Creditinfo Eesti tegevdirektori Elari Tammenurme sõnul on ettevõtete käekäiku mõjutanud viimaste aastate keeruline majandusolukord. Tammenurm selgitab, et ettevõtete võlakoormus on suurenenud kõrge intressimäära tõttu. Suur roll on olnud ka kõrgel inflatsioonil ja sellest tuleneval sisendhindade tõusul ja kõrgel palgakasvul. Samal ajal langesid ka tulud - tarbijate ostujõud langes ning mitmeid sektoreid mõjutas nõrk välisnõudlus ning ekspordimahtude kahanemine.