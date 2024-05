Kinnisvaraturg elab: tehingute arv kasvas aprillis ligi 15 protsenti

Eluruumina müüdud korteriomandiga tehti 1754 tehingut, hoonestatud maadega 603 tehingut ning hoonestamata maadega 1181 tehingut. See näitab aastases võrdluses kasvu kõikide tehinguobjektide lõikes, vastavalt 4, 22 ja 28 protsenti.

Tallinnas tehti 688 korteritehingut, mis on ligi 2 protsenti vähem võrdluses eelmise aastaga. Võrreldes eelmise kuuga kasvas tehingute arv pealinnas 19 protsenti. Tehingud uute korteritega Tallinnas kasvasid võrreldes eelmise kuuga 6 protsenti, kuid jätkasid langustrendis võrdluses eelmise aastaga. Samas korterite tehingute arv järelturul kasvas aasta võrdluses 10 protsenti ning kuu võrdluses 22 protsenti.

Tartus müüdi aprillis 166 korterit, neist 117 järelturul ja 49 esmamüüki. Pärnu korteriturul toimus aprillis 49 korteritehingut, s.o. 5 esmamüüki ja 44 järelturutehingut.

Aprillis maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 3081 eurot ning aastaga on ruutmeetri hind kasvanud ligi 3 protsenti. Sealhulgas pealinna uue korteri ruutmeeter maksis aprillis keskmiselt 4219 eurot ja järelturu korteri ruutmeeter 2897 eurot. Aastane hinnakasv on uute korterite puhul 11 protsenti ning järelturu ruutmeetri hinnatase on ligi 6 protsenti suurem kui 2023 aprillis. Tartus oli korteri ruutmeetri keskmine hind 2752 eurot, mis näitab aastast kasvu ligi 15 protsenti. Pärnu korteri ruutmeetri keskmine hind oli aprillis 2348 eurot.