Valgamaale kerkib 10 miljoni eurone biogaasijaam

Jaama ehituse maksumuseks on ligi 9,5 miljonit eurot ja jaamas toodetud biometaani asutakse kasutatama transpordisektoris. Laatre biometaanijaama tooraineks on loomade sõnnik ja muud biolagunevad materjalid ning need hakkavad jaama liikuma Valgamaal asuvast AS Laatre Piimast ja Kesa-Agro farmist. Jaam hakkab tööle käesoleva aasta lõpus.