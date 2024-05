Toiduliidu juht: ettevõtete kiusamine maksutõusudega viib tootjad pankrotti, eriti keerulises olukorras on lihatööstus

Ta märgib, et toiduainetööstusettevõtete suurimaks murekohaks on valitsuse tänane maksupoliitika, mis on tootjate hinnangul ettearvamatu ja diskrimineeriv ning mida surutakse läbi ilma igasuguste arvutuste ja mõjuanalüüsideta. „Olles kohtunud valitsuse erinevate esindajatega on kahetsusväärne, et riigi juhte tegelikult ei huvita ettevõtete käekäik,“ nendib toiduliidu juht.