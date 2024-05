Päikeseenergia buumi tulem: keskpäeval on elektrihind miinuses, õhtul aga üle 100 euro

Eesti Energia energiakaubanduse juhi Armen Kasparovi sõnul on säärase hinnakõvera taga päikesepaisteline ilm. „Madalad keskpäevased hinnad on tingitud suuresti päikeseenergia toodangust. Maikuu on reeglina päikeseenergia tootmise tippkuu. Samuti on ilmad läinud soojemaks, mistõttu on ka tarbimine vähenenud. Selle tulemusena tekib keskpäeval olukord, kus tarbimine on madal, kuid tootmine päikeseenergia mõjul kõrge. See viib hinnad turul sageli nulli lähedale või lausa miinusesse.“