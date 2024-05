Eesti Pank: uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on viimastel kuudel langenud

Lisaks sellele on kahanenud ka baasintressimäärale lisanduv arvestuslik intressimarginaal. See liikus allapoole nii 2023. aasta esimesel poolel, mil euribor veel tõusis, kui ka selle aasta alguses. Kui 2022. aasta lõpus ja 2023. aasta alguses ulatus uute eluasemelaenude keskmine intressimarginaal üle 1,8%, siis selle aasta aprillis välja antud laenude puhul kujunes selleks pisut vähem kui 1,5%.

Intressimarginaali languse taga on väiksema nõudluse ja laenuklientide arvu juures suurenenud konkurents pankade vahel, mis on neid ajendanud tegema mitmeid sooduspakkumisi. Sealhulgas on nii mullu kui ka tänavu keskmise marginaali kujunemist märgatavalt mõjutanud energiatõhusate eluasemete soetamiseks mõeldud laenutooted, mille puhul on intressimarginaal vaid lühikese aja laenuperioodi alguses null.