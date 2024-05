Tunned huvi IT-erialade vastu, kuid pole valikutes veel kindel? Tee väike test!

Kas sul on kirg tehnoloogia ja huvi selle vastu, kuidas asjad töötavad? Võib olla oled oma arvuti sisse piilunud, oled vaadanud digioskuste arendamise veebikursuseid ja oskad isegi natuke programmeerida? Kui tehnoloogia sind külmaks ei jäta, siis tutvu kindlasti meie bakalaureuseõppekavadega, kuna Tallinnas saad õppida kõiki IT-valdkondi tipptasemel.

Kas sulle meeldib luua uusi ja huvitavaid asju? Oled võib olla mõelnud, kuidas leiutada midagi uut, näiteks mänge, tarku asju, mobiiliäppe või hoopis midagi maailmamuutvat? Meie tudengid saavad erinevate kursuste raames nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna mõelda välja asju ja lahendusi, mida enne ei ole olemas olnud.

Kas sulle meeldib automatiseerida? Poleks ju üldse paha mõte, kui arvuti konspekteeriks kõik loengus kõlanud laused? See tehnoloogia on juba loodud – see arendati välja meie keeletehnoloogide laboris ja näiteks Riigikogu liikmete sõnavõtud paneb nüüd kirja kõnetuvastussüsteem. Meie loovas digiriigis leiad aga kindlasti veel teemasid, mida on võimalik automatiseerida ja selle võrra inimestele raamatute lugemiseks vaba aega juurde tekitada.

Kas sulle meeldib uusi asju õppida? Ja kas sulle meeldib õppida ka 10-20 aasta pärast?

Tehnoloogia eriala valides pead teadma, et ainus kindel asi on siin muutus. Ja selleks on vaja end uute tehnoloogiate ja lähenemisviisidega pidevalt kursis hoida. Nii et see põnev valdkond, kus koguaeg midagi toimub ja arenguvõimalusi on väga palju.

Tallinna Tehnikaülikoolis toetab õppimist tipptasemel teadustöö. Meie IT-teadlased paistavad silma turvalise riistvara- ja usaldusväärse tarkvara loomisega, suudavad luua tarku digikeskkondi, aitavad organisatsioonidel rakendada tehisintellekti ning viivad ellu 5G ja asjade interneti projekte. Meie tugevuseks on veel andmeteadus ja riigivalitsemise, keele- ning tervisetehnoloogiad.

Astudes õppima IT-teaduskonda oskad lõpetades lahendada päriselu probleeme. Olgu nendeks näiteks tehisintellekti rakendamise oskused, robotite juhtimine, turvalised arvutisüsteemid, 5G ja tervisetehnoloogia lahendused või ettevõtte infosüsteemide loomine ja ülalhoidmine. Valikuid on veel ja saame sulle nende tegemisel ülikoolis alati toeks olla.

Saad osaleda aktiivses tudengielus ja praktilistes tudengiprojektides. Kui oled tudeng, siis on sul lisaks iseseisvale õppimisele ja seltsielule võimalus osaleda väga erinevates tudengiprojektides. Kas teadsid, et Iseauto meeskond koosnes ligi 60 protsendi ulatuses IT-tudengitest? Erinevaid teaduskondi ja õppekavasid ühendavaid projekte on mitmeid: tudengisatelliit, tudengivormel ja peatselt Austraalias võistlustulle asuv Solaride

Oled ühenduslüli inimeste vajaduste ja tehnilise võimaluse vahel. Eesti ja muu maailma organisatsioonid ootavad juhte ja spetsialiste, kes saavad hästi aru nii tehnoloogiast, juhtimisest kui ka organisatsioonide tegevusmudelitest. Selge on ka see, et tööturul on suur vajadus inimeste järele, kes oleksid ühenduslüli inimese vajaduse ja tehnilise võimaluse vahel, ilma nendeta jääks arvutid tegema lihtsaid arvutustöid, kui nad ometi võiksid olla aluseks tervetele uutele toodete ja teenuste valdkondadele.

Edukad tudengid saavad stipendiumi 300 eurot kuus. Kõik TalTechi infotehnoloogia teaduskonna dekaani nimekirja kuuluvad bakalaureusetudengid saavad 300 eurot stipendiumi ühes kuus, mille eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima nominaalkoormusega ja lõpetama nominaalajaga.