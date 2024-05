Binance’i juht: äsjane Ethereumi ETFide lubamine USA börsile suurendab hüppeliselt kasvupotentsiaali

Binance’i juht Richard Teng: „Liitume globaalse krüptokogukonnaga, et tervitada ja tähistada USA väärtpaberijärelvalve (SEC) hiljutist Ethereumi Spot ETF-ide heakskiitmist – see on digitaalvarade sektori jaoks märgiline sündmus.

See on oluline areng, mis annab märku digitaalsete varade kasvava tunnustuse ja laiema aktsepteerimise kohta traditsiooniliste finantsturgude raamistikus, eriti just nii mõjukal turul nagu USA. See on teretulnud täiendus juba vägagi aktiivsele digitaalsete varade ETF-de turule. Enne äsjast heakskiitu kaubeldi juba 27 aktiivse Ethereumi ETF-iga seitsmel erinevate riikide turgudel. Samuti on kõigil huvilistel juba võimalik kaubelda 32 Bitcoini ETF-iga viiel erineval turul.

Heakskiit SEC-i poolt mitte ainult ei kinnita Ethereumi legitiimsust varana, vaid tõstab digitaalsete varade ökosüsteemi staatust ka laiemalt, suurendades ligipääsetavust ja kasvupotentsiaali. Bitcoini ETF-ide raha sissevool on olnud esimese viie kuu jooksul üle 13,3 miljardi dollari ja me võime oodata sarnast trajektoori ka Ethereumi ETF-ide puhul.

Oleme optimistlikud, et see on suur samm edasi ja aitab oluliselt kaasa krüptovarade regulatiivsele selgusele, sillutades teed digitaalsete varade laiema levikuni kogu maailmas – olgu see siis ETH, BTC või mõni teine virtuaalvääring. Kuna digitaalsed varad mängivad järjest olulisemat rolli finantsmaailma tulevikus, on Binance põnevil, et saame olla osa selles muutust loovast ajastust.“