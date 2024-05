Cleveron sai uue juhi

„Pakub palju põnevust astuda juhtima niivõrd innovaatilist ettevõtet. Kliendikesksus on ka edaspidi meie strateegia, et automatiseerimine saaks jaekaubanduses veelgi rohkem efektiivsust luua,“ ütles Klavsen. „Cleveronil on selleks kõik olemas, et saada veelgi tugevamaks ettevõtteks.“

„Cleveron on juba täna globaalne, aga usume, et tugev rahvusvahelise müügijuhtise kogemus avab järgmised uksed,“ ütles Cleveroni nõukogu esimees Martin Petjärv. „Per on näidanud tõhusat tööd väga erinevate äride kasvu kiirendamises ning usume, et siit algab ka Cleveroni jaoks uus peatükk.“

Cleveron on robootilisi pakiautomaate arendav ja tootev tehnoloogiaettevõte, kes on tuntud oma kvaliteedi ja tervikliku tooteportfelli poolest. Cleveroni tooteid leiab enam kui 50 riigist üle maailma ja ettevõtte klientide hulgas on maailma suurimad jae-ettevõtted, teiste seas Inditex/Zara, H&M, ICA ning Falabella.