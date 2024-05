Vargusi pannakse toime üha rohkem rohkem nii elamutes, äripindadel kui ka kauplustes

Parim viis varguste ennetamiseks

Toater nendib, et varastamine on sotsiaalne probleem, mida vaid karistusega lahendada pole võimalik. Kuid kuidas siis ennetada, et sinu pere varguse ohvriks ei langeks?

Kindlasti on oluline, et kõik väärtuslik oleks lukustatud ukse taga ja kodust lahkudes tuleks ka aknad sulgeda. Parim turvameede on valvesüsteemi paigaldamine. Sellisel juhul on kuumal suvepäeval võimalik jätta aknad ka tuulutusasendisse, sest akende külge on võimalik paigaldada magnetandurid, mis reageerivad juhul, kui varas tuulutusasendisse jäetud akna avab.