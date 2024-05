Stabimer Õigusbüroo edufaktorid on innovatsioon ja kliendikesksus

Ettevõtte väärtused

„Meie eesmärk on pidev kasv ja areng, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust. Ka majanduslanguse perioodidel oleme keskendunud äriprotsesside kaasajastamisele ja teenusevaliku laiendamisele, mitte niivõrd säästmisele. Meie otsuseid saadab alati pikk visioon, kõrged ärieetilised standardid ja kasvupotentsiaali realiseerimise soov. Lähiajal on meil plaanis laiendada teenustevalikut, tõsta veelgi klienditeeninduse kvaliteeti ja tutvustada uuendusi oma valdkonnas. Samuti näeme võimalusi oma tegevuspiirkonna laiendamises nii Eesti siseselt kui ka üle riigipiiri. Meie eesmärk on olla kättesaadav veelgi laiemale kliendibaasile, pakkudes neile teenuseid mugavalt nende lähedal,“ räägib ettevõtte juht.

Eduka ettevõtte tunnustus

„Creditinfo eduka ettevõtte tunnustus on meie jaoks oluline mitmel põhjusel. Esiteks tugevdab see ettevõtte mainet ning suurendab klientide, partnerite ja investorite usaldust. Teiseks aitab see kvaliteedimärgis juurde tuua uusi kliente, parandada tingimusi partnerlussuhete loomiseks teiste ettevõtetega ning samuti loodame, et see meelitab ligi andekaid spetsialiste, kes on huvitatud kõrge reitinguga usaldusväärses firmas töötamisest. Ja kolmandaks motiveerib tunnustamine ja edu tähistamine ettevõtte töötajaid ning annab kindlustunde ja uhkuse tunde oma panuse üle töösse ja ettevõttesse tervikuna,“ selgitab Stabimer Õigusbüroo juht.