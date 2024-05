Üle 100 000 Elmo Rendi aktsia müünud juht: vähendan omadest vahenditest ettevõtte kohustusi

„Minu osalus ELMO Rendis on tõepoolest viimase aasta jooksul vähenenud, kuid see on põhiliselt tingitud mõlema asutaja eelmisel aastal tehtud otsusest vähendada omadest vahenditest ning varadest ettevõtte kohustusi ja strateegia keskenduda rohkem kaugjuhitavate sõidukite tehnoloogia arendamisele,“ ütles Haljak Delfi Ärilehele.