Eesti Energia õlitehas sai keskkonnaametilt kauaoodatud loa

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius selgitas, et Eestis esmakordselt kompleksloale pandud aegumistähtaeg on oluline meede keskkonnamõjude leevendamiseks. „Tehase töö alustamiseks vajalik kompleksluba seab tootmisele kohustuse kasutada parimat võimalikku tehnikat ja järgida heite piirväärtusi. Kliimaeesmärkide täitmise tagab Euroopas hästi toimiv süsinikuheite kauplemise süsteem. Kui õlitehas tööd alustab, peab see osalema Euroopa Liidu süsinikukaubanduse süsteemis ning oma heitega kehtestatud piiridesse mahtuma,“ kinnitas Erik Kosenkranius.

„Uuel õlitootmise üksusel on kahtlemata olemas negatiivne keskkonnamõju. Aga kui lähtume vaatenurgast, et väga saastav fossiilse kütuse põletamine asendub märksa keskkonnasõbralikuma keemiatööstusega, siis on see keskkonna seisukohalt samm õiges suunas,“ ütles Kosenkranius.