Holmi võlakirjad märgiti üle enam kui kuus korda

„Märkimistulemused näitavad, et investorite huvi ja usaldus Holmi panga vastu on kõrge. Tulenevalt väga suurest huvist ning ülemärkimisest ei olnud kahjuks sel korral võimalik kõigi investorite märkimiskorraldusi täies ulatuses rahuldada. Investoritel on soovi korral edaspidi võimalik Holmi panga eduloosse panustada nii avalike kui mitteavalike pakkumiste raames. Kaasatud kapitali toel saab Holmi pank ellu viia planeeritud kasvustrateegiat tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega,“ kommenteeris Kaspar Kalvet.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 30. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval. Võlakirjad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 31. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.