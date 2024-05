Suurpanga eestlasest juht: küsin teilt vastu, mis on üldse sõja lõpp

„Seal saavad olema suuremad riskijad ehk erinevad fondid, meiesarnased ehk pangad ja riigi tasemel garantiid. Koos on vähem ja rohkem riskialtimad tegijad. Täna kõlas lavalt, et Ukrainasse on vaja investeerida 500 miljardit eurot. See ei tähenda iseenesest midagi. 600 miljardit oleks näiteks ju parem. Oluline on, et oleks konkreetne investor, kes on valmis ka omakapitaliga finantseerima, ning teine, kes on valmis juurde andma.“