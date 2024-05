Circle K peatas terminali rikke tõttu teenindusjaamades kütuse 98 väljastamise

„ Circle K kütust väljastavas terminalis toimus nädalavahetusel rike kütuse väljastamistorustikus ning seetõttu võis osades Circle K teenindusjaamades kannatada mootorikütuse 98 kvaliteet. Tänaseks on terminalis rike kõrvaldatud.

Täname kliente, et nad meile probleemist teada andsid, tänu millele saime väga kiiresti tegutseda ja kütuse edasise müügi neis jaamades peatada,“ sõnas Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Circle K eesmärk on tagada müüdavate toodete laitmatu kvaliteet.

Täna on ennetava meetmena suletud igaks juhuks kõikides Circle K teenindus- ja automaatjaamades mootorikütuse 98 milesPLUS müük.“Teostame kõikides jaamades täiendava kvaliteedikontrolli selle nädala jooksul.

Kõikides jaamades, kus kontroll on teostatud ning analüüsid korras, avame uuesti 98 milesPLUS müügi,“ selgitas Vahtrik.

Ta rõhutas, et probleem puudutab ainult mootorikütust 98, ülejäänud kütuseliigid on probleemist puutumata ning neid on turvaline tankida.