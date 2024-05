Ukraina investor: oleme vastupidavad nii sõjatandril kui ka majanduses

Dragon Capital on Ukrainas tegutsenud 2000ndate algusest ja neil on nii investeerimispank ning ka erakapitali investeerimisega kui ka väärtpaberite vahendusega tegelevad osad. „Oleme kõigis kolmes valdkonnas riigi suurimad,“ kirjeldas Baranov.

Tema peamine sõnum nii Eestis kui ka mujal maailmas on viimasel ajal olnud – õige aeg Ukrainasse investeerimiseks on kohe. Isegi kui riigis on sõda, millega kaasnevad omad riskid.