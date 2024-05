Perutavad hobused tekitasid autole üle 10 000 euro eest kahju

ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaidi sõnul toimuvad kokkupõrked ulukitega peamiselt looduskeskkonnas ja metsamassiivide lähedal enamasti varahommikul, hilisõhtul või öösel, kui teatud loomad on teistest aktiivsemad. Ohtlikum aeg õnnetusteks on kevadel, mil loomadel on paaritumisaeg ning juhid peavad eriti tähelepanelikult piirkiirust jälgima või isegi aeglasemalt sõitma, et hoida nii loomi kui ka enda vara.

Koduloomade eest vastutab omanik

Kui metsloomadega on selge, et tekitatud kahju ei saa kelleltki välja nõuda, siis koduloomade puhul vastutab kindlustusjuhtumi korral nende omanik, kes on kohustatud tagama turvalisuse nii loomale kui ka kõigile teistele. „Kokkupõrkel koduloomaga on soovitatav kutsuda politsei, et tuvastada looma omanik, kui loom jääb teele. Tavaliselt on loomad kiibistatud, siis on võimalik omanik tuvastada ja nõuda temalt kahju hüvitamist,“ rääkis Orulaid.