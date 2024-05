Smartpost hoiatab: kuumus võib kahjustada pakiautomaatide pakke

„Pakkide tellimisel on oluline silmas pidada tellitava kauba säilitustemperatuuri. Paljud erinevad igapäevased tooted vajavad soojal ajal õiget hoiustamist, vastasel juhul võivad need rikneda või kahjustuda,“ ütles Smartposti Baltikumi turunduse, kliendikogemuse ja klienditeeninduse juht Annika Parm.

„Kui toote säilitustemperatuur on maksimaalselt 25 kraadi ja õues on 20 kraadi, võib pakiautomaadis, kuhu päike peale paistab, temperatuur tõusta hoopis kõrgemaks. Siin saab paralleeli tõmmata avalikkuses palju tähelepanu saanud temperatuuri kiirele tõusule seisvas sõidukis, mis on pargitud päikese kätte. Säärases olukorras võib temperatuur isegi lühikese ajaga tõusta uskumatult kõrgeks, mistõttu on mõistlik eelistada siseruumides asuvat pakiautomaati või tellida kaup kulleriga, kes toote vastavalt nõuetele kohale toimetab,“ kirjeldas Annika Parm.