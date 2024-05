Metsloomadega kokkupõrked tõid Salva klientidele üle poole miljoni euro ulatuses kahju

Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohveri sõnul on metsloomaga kokkupõrke risk Eestis aastaringne, sest sõltuvalt loomaliigist kestab metsloomade jooksuaeg juulist jaanuarini. Just kevadeti on liikumas rohkelt noori, kogenematuid loomi, kes kipuvad maanteedele jooksma, aga ka asulatesse ja linnadesse eksima. Hiljuti hoiatas ka Transpordiamet, et saabunud soojad ilmad meelitavad loomi rohkem liikvele.

„Metsloomaga kokkupõrkest tekkinud kahjusid on sellel talvel ja kevadel olnud väga palju ning soovime hoiatada autojuhte, et ka suvisel ajal ei kao see oht kuhugi. Kõige suurem kahjujuhtum, mis Salva kliendil sellel talvel kokkupõrkest metsloomaga toimus, oli kokkupõrge põdraga, mille kahjud ulatusid pea 20 000 euroni,“ kommenteeris Tõnis Tohver.

Enim toimus metsloomadega kokkupõrkeid Saaremaal, Tartumaal ja Harjumaal. Üle poole juhtumitest on aset leidnud hämaral ajal peale päikeseloojangut või hommikul vara enne päikesetõusu. Kõige sagedamini jooksevad autodele ette metskitsed, aga sagedased on ka kokkupõrked põtrade, jäneste ja metssigadega. Aeg-ajalt jooksevad teele ka väikeulukid, nagu näiteks kobras, mäger või kährik. Toimunud on kokkupõrkeid ka soku või isegi öökulliga.

Peamiselt toimuvad kokkupõrked loomadega maanteedel ja metsateedel, kuid järjest enam võib loomi kohata ka linnakeskkonnas. Just selline juhtum leidis aset ühel Salva kliendil, kes sõitiski metskitsele otsa keset linna, olles parasjagu suundumas perega Rocca al Mare kaubanduskeskusesse.

„Lisaks tavapärasele kaskokindlustusele näeme, et autojuhtide seas kogub aina suuremat populaarsust metsloomakasko, mis hüvitab nii väike- kui ka suurulukile otsasõidul tekkinud kahjud kuni 5000 euro ulatuses. Keskmine metsloomakasko kahjusuurus jääb pisut alla 2000 euro, sest kannatada saanud sõiduki väärtus on üldjuhul madalam kui tavakasko korral,“ selgitas Tohver.