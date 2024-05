Vandeadvokaat: omandile seatud piirangu eest tuleb ise hüvitist küsida

„Viimasel viieteistkümnel aastal on eraomand pidanud erinevatele avalikele huvidele kestvalt kohta loovutama ning see surve on viimaste aastate kriisidega üksnes kasvanud. Kindlasti on seda rahva tervis, riigi julgeolek või erinevad keskkonnakaitselised eesmärgid ka nõudnud, kuid üldises kitsendamise tuhinas on eraomand kohati ka põhjendamatult õhukeseks lihvitud,“ kõneles Rask.

Tegelikkuses võiks Raski sõnul olla aga nii, et omandi piiramine toimuks vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt ning seatud piirangutega kaasneks õiglane hüvitis. „Selle saavutamiseks tuleks muuta senist hoiakut ning tajuda, et iga omandi kitsendus on riive ja potentsiaalselt hüvitise maksmise alus. Täna on see realistlikult siiski saavutatav vaid läbi vaidluste,“ selgitas ta.

Omandi piiramisel on oluline eristada kitsendustest ka sundvõõrandamist, mis toob alati kaasa hüvitamiskohustuse. Igasugused omandile seatavad kitsendused peavad aga olema proportsionaalsed ning nende kehtivuse hindamiseks soovitab advokaat teha läbi viie küsimuse testi:

1. Miks on kitsendus vajalik?

2. Mis on kitsenduse eesmärk?

3. Kas kitsenduse eesmärk on saavutatav muul viisil?

4. Kas kitsendus tähendab uut regulatsiooni või on see olemasoleva täpsustamine?

5. Kas omandit on võimalik pärast kitsenduse seadmist kasutada ja tulu sellest teenida?

„Võtmeküsimus on minu hinnangul selles, kuidas jõuda piirangute kehtestamisel selle kohese eelarvestamiseni ja seeläbi tasakaalustatud piiranguteni. Täna on ainsaks toimivaks lahenduseks eraomaniku julgus kahelda, küsida ja vaielda. On reaalsus, et eraomandit kaitseb vaid eraomanik,“ tunnistas Rask.