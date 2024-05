Tõnu Mertsina: ettevõtete väike kasumlikkus ohustab nende konkurentsivõimet

Pankrottide arv on suurenenud

Pikaleveninud majanduslangus on andnud löögi osade ettevõtete vastupidavusele. Ettevõtete pankrottide arv on 2022. aastasse jäänud põhjast järk-järgult suurenenud ning selle aasta esimese nelja kuuga on see tõusnud registrite ja infosüsteemide keskuse andmetel juba üle pikaajalise keskmise. Samas, kui arvestada pankrotte asutatud ettevõtete kohta, on neid veel napilt alla pikaajalise keskmise. Creditinfo andmetel on suurem osa pankrottidest tulnud ehitusest, töötlevast tööstusest ja kaubandusest, kuid ka toitlustamises on pankrotte olnud selle tegevusala suurusega võrreldes üsna palju. Nendest neljast tegevusalast tuli esimeses kvartalis ligi kolmveerand kõikidest pankrottidest.