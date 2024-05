VIDEO | Esimene valmis. Tallinna kauaoodatud trammid on peagi kohal

2021. aastal kuulutas linnatransport välja hanke soetada uued trammid. Hanke võitis Poola trammi- ja rongitootja PESA, kellega sõlmiti leping 2022. aasta mais. Tänaseks on esimene kauaoodatud tramm valmis saanud ja toimetataks peagi meieni, kirjutab Poola väljaanne.

Uutel trammidel on nelja ukse asemel võimalik siseneda ja väljuda kuuest. Samuti peaksid uued trammid lihtsustama puuetega inimeste liikumist. Trammides on 65 istekohta ja trammid mahutavad kokku 300 sõitjat. Uute trammide salong on suures ulatuses madalapõrandaline.