Kogemata või meelega? Tallinna börsil ostetakse 10,5% intressiga võlakirju, kuid saadakse vastu 5% tootlus

„Usun, et osale võlakirja investoritele ei ole juurde- ega ka allahindluse puhul tootluse arvutamine kõige intuitiivsem,“ märkis investor Taavi Ilves. Just mõningate võlakirjade kõrge järelturu hind ongi peamine anomaalia, mida ta siinsel võlakirjaturul tähele on pannud.

Tallinna võlakirjaturul on kõige vilkam kauplemine käinud LHV 10,5% võlakirjadega, mille hind on kerkinud selliseks, et ostjatele saab võlakirjade aegumiseni hoidmise korral osaks ligi kaks korda väiksem tootlus. Olukord on seda kentsakam, et turul on võlakirju, mille juurdehindlus on väiksem ja kust investor saaks kätte suurema tootluse.