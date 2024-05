Spikker iduettevõtjale: millised võimalused on välismaalasele Eestis töötamiseks?

Startup Estonia andmetel on Eesti idu- ja tehnoloogiaettevõtete töötajatest täna viiendik ning asutajatest koguni kolmandik välismaalased. Samal ajal rõhutatakse, et vajadus oleks veelgi suurem ning Eestis napib sektori edasiseks kasvuks vajalikke inimesi.

Kõige levinumaks viisiks idusektorisse tööle asumiseks või iduettevõtte asutamiseks on startup-viisa kasutamine. Startup-viisa saamise tähtsaim eeldus on aga Eestis registreeritud äriühingule ametliku iduettevõtte määratluse saamine. „Kui äriühing on komisjoni poolt tunnustatud iduettevõtteks, võimaldab see asutajatel siia ümber kolida või palgata oma ettevõtesse töötajaid väljaspoolt Euroopa Liitu,“ ütles advokaadibüroo Hedman jurist Anastasia Miller.

Startup-staatuse taotlemise protsessi käigus tuleb esitada veebipõhine taotlus ekspertkomisjonile, kes hindab ettevõtte ja selle toote või ärimudeli üksikasju ning otsustab, kas see on uuenduslik ja skaleeritav, vastates iduettevõtte kriteeriumitele. Kui komisjoni otsus on positiivne, antakse startup-viisa üheks aastaks.

Startup-viisa alternatiiviks on viisa töötamiseks ehk tegemist on pikaajalise D-viisa vormiga, mida antakse välismaalastele, kes kavatsevad Eestis töötada. „Viisa edukaks taotlemiseks tuleb paraku esitada rohkem dokumente ning kõige olulisem on, et taotleja peab tõendama Eestis töötamist, selleks sobib näiteks tööleping. Ühtlasi peab Eesti ettevõte taotleja töötamise Eestis eelnevalt registreerima,“ tõi Miller välja.

Eestis äriühingu asutamiseks ja selle täisdigitaalseks juhtimiseks mugavaim võimalus on e-residentsuse programm. „E-residentsus võimaldab asutatud äriühingut interneti teel hallata, kuid see ei anna asutajale õigust Eestit külastada või siin pikemalt viibida. Samas võib see osutuda vajalikuks, kui ettevõte areneb ning asutaja tahab arengule kohapeal rohkem kaasa aidata,“ tõi Anastasia Miller välja programmi eripärad.