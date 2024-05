Personalijuht, kas otsid uut väljakutset? Weekend.ee pakub seda!

Weekend.ee koondab enda alla 23 esinduskauplust, 3 e-poodi ja neis töötab kokku 300 inimest. Meie e-poodi on tunnustatud mitmete auhindadega ja aastail 2021, 2022 ning ka tänavu, 2024 on meid valitud Delfi.ee ja Eesti E-kaubanduse Liidu korraldatud konkursil Eesti rahva lemmik e-poeks.

Usaldame Sulle Weekend Eesti personaliteemade juhtimise – see on üks meie võtmevaldkondi ettevõtte kasvu toetamisel. Kujundad meie Eesti meeskonna arengut ja panustad mitmekülgselt kogu töötajate elukaarega seotud protsesside loomisesse ja arendamisse. Konkreetsetes tegevustes (värbamine, töösuhete haldamine) on Sulle abiks spetsialistid. Teed tihedat koostööd juhtkonna, Baltimaade personalijuhi ning piirkonnajuhtidega.