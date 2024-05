Soome investor hoiatab: tugeva languse läbi elanud Helsingi börsi olukord võib veelgi hullemaks minna

Kumb on tähtsam, kas osalus kohalikes ettevõtetes või tootlus? Kohustus tootluse pakkumiseks on Murto sõnul seadusesse kirjutatud seega on pensionifondidel kohustus saada investeeritud varadelt tulu.

„Järelduste tegemise aeg ei ole veel käes. Aga kui selgub, et Soome aktsiate nõrk tootlus püsib, siis peavad pensioniinvestorid ühel või teisel viisil reageerima,“ ütleb Murto.

Murro sõnul tähendab see, et veelgi suurem osa soomlaste pensionivara tuleb siis investeerida välismaale. Senimaani on Soome pensionihaldureid peetud kohalikes ettevõtetes tugevateks ankuromanikeks ehk tegu on ettevõtete suurimate osanikega.

See on aidanud kaasa ka sellele, et Soome ettevõtete osalused kuuluvad soomlastele. Olukord võib aga börsi kehva tootluse tõttu Murto sõnul muutuda.

Soome börsiindeks OMXH25 langes 2022. aastal 13,40%, 2023. aastal 12,30% ning tänavu on indeks tõusnud pea 4%.

Hetkel on Varta varadest investeeritud Põhja-Ameerikasse pea pool ehk 48%, investeeringud Soome ettevõtetesse moodustavad varadest 28%. Murto sõnul on USA globaalseid aktsiaturge domineerimas ning trend ei paista lähiajal peatuvad.

Kas Helsingi börs võib veelgi nõrgeneda? „„Negatiivse tsükli võimalus on ilmselge ja osaliselt on see juba toimunud, sest Helsingi ja Ameerika Ühendriikide vahe on nii suur,“ ütleb Murto. Lõpuks sõltub see tema sõnul Soome ettevõtete edust. Kui kohalikel ettevõtetel läheb hästi, märkavad seda ka investorid ning raha voolab Helsingi börsile tagasi.