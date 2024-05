Kiirmoe võidukäik tapab. Populaarne Euroopa rõivatootja on hädas

Päästeplaani üheks osaks on väidetavalt viimasel neljal aastal tegevjuhi kohuseid täitnud Massimo Renone vallandamine. Eelmisel aastal oli ettevõtte kogukahjum 230 miljonit eurot ehkki selle sees on ka ettevõtte enda väärtuse vähenemine. Ärikahjum oli 81 miljonit eurot, kusjuures käive jäi miljardi euro kanti.

Benettonil on raske võidelda aina enam jõudu koguva odavmoega, mille üheks liidriks on Inditexi bränd Zara.

Benetton on ikooniline bränd, mis säras eriti eredalt möödunud sajandi lõpus, kuid siis on toss neist vaikselt välja läinud. 2000. aastal said nad globaalsete kaubamärkide reitingus 75. koha. 2010. aastal lahkusid nad börsilt ja neid omab Benettoni perefirma Edizione. Viimasel on plaanis rõivafirma restruktureerimist toetada ja süstida ettevõttesse 260 miljonit eurot. Lisaks võtavad nad tütarettevõtte juhtimise rohkem enda kätte. Benetton Groupil on jätkuvalt üle maailma 4000 kauplust.